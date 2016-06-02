Twitter розблокував сторінки-пародії на Путіна і Лаврова

У числі розблокованих через один день акаунтів були Darth Putin - @DarthPutinKGB (пародіює російського президента Володимира Путіна, з більш ніж 60 тис. читачів), @SovietSergey (трохи більше 1 тис. читачів; відсилання до глави російського МЗС Сергія Лаврова), @AmbYakovenkoNo (740 читачів; відсилання до російського посла у Великобританії Олександр Яковенко), @RusEmbassyNot (близько 1,5 тис. читачів; пародійний акаунт російського посольства у Великобританії) і Soviet Росія (@Russia__Not; 680 читачів), який іменує себе "неофіційним твіттером Радянської Росії", передає РБК.

The boss is back. @DarthPutinKGB — Soviet Sergey (@SovietSergey) June 1, 2016

Зазначені п'ять акаунтів 31 травня були заблоковані. Блокування мікроблогів стало "подальшою експансією" російської "кампанії з дезінформації", йдеться у матеріалі на сайті видання Financial Times.

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Причину блокування акаунтів представники Twitter коментувати відмовилися.

У МЗС Росії і Роскомандзорі заявили журналістам, що не мають до блокування акаунтів ніякого відношення. У МЗС уточнили, що регулярно звертаються до адміністрації всіх соцмереж в установленому порядку "за багатьма акаунтів".