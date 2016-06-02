Facebook створив штучний інтелект, здатний пропонувати викликати таксі і допомогти продати непотрібні речі

У компанії повідомили, що технологія отримала назву Deep Text, передає Lenta.ru. У компанії вважають, що Deep Text зробить соціальну мережу більш зручною для користувачів. Наприклад, штучний інтелект буде пропонувати викликати таксі, якщо зрозуміє, що користувач збирається кудись поїхати, шукати відповіді на пошукові запити або допомагати з продажем непотрібних речей.

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Крім того, Deep Text буде займатися фільтрацією спаму і повідомлень, що містять небажаний контент.

Технологія вже запущена в тестовому режимі на декількох продуктах компанії, включаючи месенджер, однак робота над штучним інтелектом триває.

У компанії обіцяють, що в майбутньому він навчиться розуміти сленг і жаргонні слова. Крім того, Deep Text навчають помічати різницю у значенні близьких за змістом слів (наприклад, між brother - брат, і bro - братан).

Штучний інтелект уже здатний спілкуватися на 20 мовах. Надалі Facebook планує розширити їх кількість до максимально можливого.