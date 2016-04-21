Facebook дозволив дзвонити декільком користувачам одночасно

Про це на сторінці у соцмережі повідомив глава розробки програми Девід Маркус, передає Lenta.ru. Щоб зателефонувати відразу декільком користувачам потрібно натиснути на іконку з телефонною трубкою в груповому чаті і вибрати учасників розмови. Якщо хтось з них пропустить виклик, то зможе приєднатися до аудіо пізніше.

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За словами Девіда Маркуса, власники пристроїв з встановленою останньою версією Messenger отримають доступ до функції протягом четверга, 21 квітня. У компанії не розкривають, чи з'являться в додатку групові відеодзвінки.

Раніше в квітні Facebook представив інструмент, що дозволяє розробникам створювати чат-боти для Messenger. У березні в додатку з'явилася гра в баскетбол, а в лютому - шахи.

Messenger - програма для обміну миттєвими повідомленнями і відео, створена Facebook в 2011 році. За даними компанії, його місячна аудиторія сягнула 900 млн осіб.