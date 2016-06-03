Касперський: кіберзлочинці з Росії є найбільш небезпечними у світі

Про це заявив генеральний директор "Лабораторії Касперського", передає Бі-бі-сі. За словами Євгена Касперського, кіберзлочинці з Росії вважаються найбільш небезпечними у світі.

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"Кількість унікальних атак, які ми ловимо в мережі, перевищує 300 тис. на день", - сказав він. За інформацією Касперського, у 2014 році кібератак зазнали приблизно 57% користувачів мережі, в 2015 році - вже 62%.

"Маючи приклади кримінальних атак на промислові об'єкти, маючи хакерів, які можуть створювати складні атаки, ми отримуємо кібертероризм - атаку на критичну інфраструктуру. Насправді, комп'ютерні програми, що керують усім, починаючи від електрики, транспорту, медицини... Нажаль, всі ці системи уразливі", - уклав він.