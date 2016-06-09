Хакери вкрали і виставили на продаж більше 30 мільйонів паролів облікових записів Twitter

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на спеціалізований онлайн-портал LeakedSource.

За його інформацією, хакер, який діє під псевдонімом Tessa88, отримав доступ до бази даних, що містить інформацію про адреси електронної пошти, логіни та паролі користувачів цієї мережі. Вкрадені дані виставлені зловмисником на продаж в так званому тіньовому сегменті інтернету за 10 біткоїнів (приблизно $5,8 тис.).

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Представники Twitter заявили, що мова не йде про злaм внутрішніх служб компанії. На їх думку, для крадіжки облікових записів хакер використовував шкідливе програмне забезпечення, яке вбудовувалось в інтернет-браузери і потай передавало введені через них дані зловмисникові. "Ми працюємо над тим, щоб захистити облікові записи користувачів", - йдеться в заяві Twitter.

LeakedSource вибірково провів перевірку 15 виставлених на продаж акаунтів і підтвердив, що всі вони є чинними.