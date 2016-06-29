В Індонезії "найтовстішу в світі" дитину посадили на екстрену дієту

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

Десятирічний Арья Пермана з Індонезії важить 192 кг. На думку лікарів, надмірна повнота загрожує життю хлопчика.

Перман не здатний самостійно ходити. Через це він перестав відвідувати школу. Крім того, у індонезійця проблеми з диханням.

Батьки хлопчика вже не можуть знайти для нього одяг відповідних розмірів, тому Пермана носить саронг - смугу тканини, яка обертається навколо пояса.

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Подивитися на «найтовстішу в світі» дитину приїжджають жителі місцевих сіл, зазначає газета.