Астронавт NASA опублікував вражаюче відео нічної Землі
12:23, 30 червня 2016Наука та IT
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Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував відео, на якому можна побачити частину Землі в нічну пору.
Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня / Скриншот
Відео було знято Вільямсом з борту МКС і розміщено на його сторінці в "Твіттері".
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На відео можна побачити як вогні міст нічної частини нашої планети, так і тонку лінію атмосфери Землі.
Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня, після чого командир 47 екіпажу Тім Копра, астронавт ESA Тім Пік і російський космонавт Юрій Маленченко повернулися на Землю.
Good night from @Space_Stationpic.twitter.com/cCR5hbejXa— Jeff Williams (@Astro_Jeff) June 29, 2016
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