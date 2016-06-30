Астронавт NASA опублікував вражаюче відео нічної Землі

Відео було знято Вільямсом з борту МКС і розміщено на його сторінці в "Твіттері".

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На відео можна побачити як вогні міст нічної частини нашої планети, так і тонку лінію атмосфери Землі.

Астронавт прийняв командування екіпажем МКС 17 червня, після чого командир 47 екіпажу Тім Копра, астронавт ESA Тім Пік і російський космонавт Юрій Маленченко повернулися на Землю.