Космічний апарат "Юнона" зробив звукозапис при виході на орбіту Юпітера

Зонд успішно виконав ризикований 35-хвилинний маневр, під час якого він знизив швидкість і опинився під впливом гравітаційного поля Юпітера. У разі невдачі апарат просто полетів би у відкритий космос, повідомляє Російська служба BBC.

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Нагадаємо, учора космічний апарат "Юнона", завданням якого є дослідження Юпітера, успішно зайшов на орбіти цієї планети.

Щоб досягти Юпітера, космічному апарату вартістю 1 млрд доларів знадобилося п'ять років. Він був запущений в 2011 році і з тих пір подолав 3 млрд кілометрів. Якщо проект завершиться успішно, вчені вперше зможуть заглянути під хмари Юпітера і дізнатися багато нового про цю планету і про всій Сонячній системі. Зокрема, вчені сподіваються, що зможуть перевірити гіпотезу про наявність у Юпітера твердого ядра.