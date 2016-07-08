Вчені створять рослини, які будуть харчуватися невидимим світлом

Стаття вчених опублікована в журналі Science, передає Лента.ру.

Виявлений ген дозволяє збирати більшу кількість світла в далекій червоній частині спектру (довжина хвилі близько 730 нанометрів). Він кодує фермент, який перетворює хлорофіл а, який найчастіше зустрічається у зелених рослин, на хлорофіл f. Загалом існує кілька типів хлорофілу, кожен з яких поглинає світло певної довжини хвилі.

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Більшість рослин отримують енергію видимого світла (400-700 нм), однак фотосинтетичні бактерії і синьо-зелені водорості, збагачені хлорофілом f, можуть ефективно рости і розвиватися, використовуючи невидиму для людини радіацію - 700-800 нанометрів. Це дає можливість вижити в умовах, коли інші автотрофи відчувають стрес від нестачі сонячного освітлення.

Вчені вважають, що розуміння механізмів, що лежать в основі фотосинтезу, який використовує невидиме світло, допоможе створити сільськогосподарські культури зі збільшеною продуктивністю. Дослідники змогли впровадити ген, що кодує необхідний для синтезу f фермент, у ціанобактерії, які спочатку не були здатні використовувати далеке червоне випромінювання. У результаті одноклітинні організми збільшили кількість споживаної сонячної енергії.

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