Співзасновник Hyperloop One подав позов проти керівництва компанії

Також БемБроган, що покинув компанію в червні, звинуватив керівництво Hyperloop One у погрозах, в тому числі фізичної розправи, передає Бі-бі-сі. Як заявив колишній технічний директор компанії, на його робочому столі, після того як він зустрівся з російськими інвесторами, був залишений зашморг.

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Як підтвердження він надав фотографії, які свідчать, на його думку, про те, що зашморг приніс брат голови ради директорів і відомого венчурного інвестора Шервіна Пишевара - Афшин, який займає в компанії посаду головного юриста.

Відповідачами за позовом Брогана БемБрогана виступають Шервін Пишевар, заступник голови правління Hyperloop Джо Лонсдейл і один із співзасновників компанії Роберт Ллойд.

БемБроган звинувачує своїх колишніх колег в клановості. За його словами, на керівні посади вони брали в основному родичів і друзів. У той час як до співробітників керівництво компанії відносилося погано і сприяло їх "маргіналізації".

Сам БемБроган звільнився з Hyperloop One в червні, не надавши жодних пояснень причин свого звільнення. Відомо, що він офіційно попросив захисту у штату, по який звертаються в основному в разі загроз.

Крім БемБрогана позови щодо компанії подали ще кілька колишніх співробітників Hyperloop One. Юрист компанії в інтерв'ю агентству Блумберг заявив, що подали позови до компанії колишні співробітники, які брали участь у змові проти керівництва, яке було в курсі, що відбувається.

Компанія Hyperloop One займається розробкою транспортної системи майбутнього, один з головних проектів компанії - створення вакуумного поїзда Hyperloop .