Радіотелескоп MeerKat показав фотографію 1300 галактик

Зображення, на якому відображено 1300 галактик, опубліковано в прес-релізі на сайті проекту Square Kilometre Array, передає N+1.

На даний момент будівництво MeerKat ще не повністю завершено - зараз працюють тільки 16 прийомних антен з 64. Незважаючи на те, що телескоп працює лише на чверть своєї потужності, йому вдалося "розгледіти" 1300 галактик на ділянці неба, де раніше було відомо всього 70 галактик. Цю ділянку неба становить всього 0,01% всієї небесної сфери.

Читайте такожКосмічний телескоп Hubble зробив унікальний знімок Крабовидної туманності

Зараз було завершено лише перший етап будівництва телескопа (AR1). На другому етапі (AR2) будуть запущені вже 32 приймальні антени, а на третьому (AR2), завершення якого заплановане на кінець 2017 року, телескоп запрацює в повну силу.

У майбутньому MeerKat стане частиною радіоінтерферометру SKA, який матиме загальну площу антен близько одного квадратного кілометра.

Нагадаємо, ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.