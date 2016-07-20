Космічний телескоп Kepler підтвердив відкриття чотирьох землеподібних екзопланет

Дослідження опубліковано на сайті університету аризони (США), коротко про нього повідомляє NASA, передає Лента.ру.

Екзопланети, що знаходяться в зоні населеності, обертаються навколо червоного карлика K2-72. Перша (K2-72c) один оборот навколо зірки здійснює за 15 земних діб, а її поверхня на 10% тепліше, ніж у Землі.

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Друга екзопланета (K2-72e) обертається навколо сонця з періодом 24 діб і на 6% холодніше Землі.

Діаметр небесних тіл на 20-50% більше Землі. Крім них, у системі K2-72 знаходяться ще дві екзопланети. Вони розташовані занадто близько до світила, щоб на них могла бути рідка вода. Червоний карлик віддалений від Землі на відстані 181 світлового року і знаходиться в сузір'ї Водолія.

Усього вчені в ході місії K2 підтвердили відкриття 104 екзопланет з 197 кандидатів.

Нагадаємо, астрономи з Університету штату Пенсільванія (США) спрогнозували наявність в системі альфи Центавра декількох землеподібних екзопланет.