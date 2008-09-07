Іран, Китай і Таїланд вивели на орбіту супутник

Дослідницький супутник, створений спільними зусиллями вчених з Ірану, Китаю і Таїланду, в неділю було виведено на орбіту, заявив іранський міністр комунікацій і інформаційних технологій Ірану Мохаммад СОЛЕЙМАНІ.

"Супутник було успішно виведено на орбіту сьогодні китайською ракетою-носієм", - сказав урядовець в ефірі іранського ТБ.

За його словами, даними з супутника користуватимуться всі три країни.

"На супутнику встановлено камери, які фотографуватимуть поверхню Землі, і потім знімки передаватимуться на наземні станції", - повідомив іранський міністр.

"Іран, Китай і Таїланд за допомогою співпраці в космосі зможуть прогнозувати і запобігати різним природним катастрофам в регіоні, чи то землетрусам, повеням, розширенням пустельних територій або скороченням водних ресурсів", - зазначив урядовець.

Іран 17 серпня заявив, що провів успішне випробування іранської ракети-носія "Посланець надії", завдяки якій вперше на навколоземну орбіту було виведено макет першого національного супутника. Пізніше керівник Аерокосмічного агентства Ісламської Республіки Реза ТАГІПУР повідомив, що Іран до 2010 року запустить в космос кілька супутників власного виробництва, передає Newsru .