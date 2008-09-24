Єдиний центр безплатно пускатиме студентів в Інтернет

У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара за сприяння обласного осередку партії “Єдиний Центр” відкрито комп’ютерний центр, в якому кожен студент зможе безкоштовно працювати та користуватися мережею Інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, центр урочисто відкрив ініціатор його створення – член політради партії, голова обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

«Херсонщина показала приклад для всієї України. Вперше влада разом з бізнесом Херсона змогла створити комп’ютерний центр, який налічує 20 найсучасніших комп’ютери, із повним програмним забезпеченням та виходом до світової мережі Інтернет. Маю надію, що цей приклад будуть наслідувати й інші регіони», - зазначив він.

Фінансове забезпечення цього проекту здійснювалось за спонсорські кошти від місцевих членів партії “Єдиний Центр”. На думку Б.СІЛЕНКОВА, створення таких центрів в області дозволить студентам долучитися до інформаційних потоків та використовувати ці потоки у навчанні.

Згодом аналогічні центри планується відкрити на базі державних установ у містах Нова Каховка, Каховка, Цюрупинськ та Гола Пристань.