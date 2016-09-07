Проїзд безкоштовний: у Франції вперше почали курсувати безпілотні автобуси (фото)
16:46, 07 вересня 2016Наука та IT
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Французький Ліон став першим містом у світі, де щодня почали курсувати безпілотні автобуси.
Автобус вміщає до 15 пасажирів / julien2lyon
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lonely Planet.
За маршрутом довжиною 1,3 км в центральному районі міста Ла Конфлюєнс щодня курсують два автобуси.
Передбачено п'ять зупинок, а відстань між кінцевими автобуси долають приблизно за 10 хвилин. Проїзд в автобусі безкоштовний.
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Автобус вміщає до 15 пасажирів. В цілях безпеки на борту обов'язково присутній співробітник міської транспортної служби з комп'ютером, який у разі необхідності може взяти керування на себе.
Автобуси-безпілотники, вартість кожного з яких становить 200 тисяч євро, будуть працювати на маршруті протягом року.
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