Проїзд безкоштовний: у Франції вперше почали курсувати безпілотні автобуси (фото)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lonely Planet.

За маршрутом довжиною 1,3 км в центральному районі міста Ла Конфлюєнс щодня курсують два автобуси.

Передбачено п'ять зупинок, а відстань між кінцевими автобуси долають приблизно за 10 хвилин. Проїзд в автобусі безкоштовний.

Читайте такожУ Дубаї запускають "розумні" шкільні автобуси

Автобус вміщає до 15 пасажирів. В цілях безпеки на борту обов'язково присутній співробітник міської транспортної служби з комп'ютером, який у разі необхідності може взяти керування на себе.

Автобуси-безпілотники, вартість кожного з яких становить 200 тисяч євро, будуть працювати на маршруті протягом року.