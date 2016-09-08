Українські студенти перемогли у конкурсі розробників мобільних додатків від Google (відео)

У конкурсі взяли участь сотні команд з усього світу, та найкращими виявилися українці, які створили мобільну про драконів. Вона вразила користувачів своєю графікою.

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До української команди увійшли четверо розробників, всі вони навчаються у Києво-Могилянській Академії.