Українські студенти перемогли у конкурсі розробників мобільних додатків від Google (відео)
11:57, 08 вересня 2016Наука та IT
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За умовами конкурсу, молоді студенти мали створити додатки для мобільних телефонів, а потім продати їх через інтернет.
Українці створили мобільну гру про драконів / Скріншот
У конкурсі взяли участь сотні команд з усього світу, та найкращими виявилися українці, які створили мобільну про драконів. Вона вразила користувачів своєю графікою.
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До української команди увійшли четверо розробників, всі вони навчаються у Києво-Могилянській Академії.
Украинские студенты победили в престижном конкурсе разработчиков мобильных приложений от Google
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