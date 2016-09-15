Смертельна лихоманка Крим-Конго дісталася до Західної Європи

Лихоманка, що передається з кліщами, є небезпечним інфекційним захворюванням, від якої в середньому вмирають 30% хворих, повідомляє "Газета.Ru".

У доповіді, підготовленій європейським Центром з контролю і профілактики захворювань, йдеться про двох хворих вірусом, який, мабуть, був занесений в Іспанію птахами з Марокко або інших країн Північної Африки. Спочатку вірус підхопив 62-річний турист, який подорожував поблизу міста Авіла.

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Чоловік помер, і хвороба передалася від нього до лікаря, який займався його лікуванням в Мадриді, зараз він одужує. Влада попереджає, що в групі ризику знаходяться мандрівники, фермери та мисливці, яким радять не допускати оголення шкіри на природі.