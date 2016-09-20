Майбутнє поруч: вчені здійснили квантову телепортацію в умовах міста

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на South China Morning Post.

Раніше схожі експерименти проводилися лише в лабораторних умовах, а тепер дослідження здійснилися в місті Калгарі (Канада) і Хефей (Китай). В ході експерименту дослідники використовували звичайні оптоволоконні мережі. Разом з тим, вчені застосовували різні підходи для передачі фотонів.

Дослідники з Китаю передавали по два фотона в годину, що дозволило досягти більшої точності, а вчені з Канади змогли передати 17 фотонів в секунду, але їх спосіб має ряд обмежень для застосування на практиці. При цьому китайські дослідники змогли телепортувати фотон на 12,5 кілометрів, а канадські – на 8,2 кілометра.

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На думку вчених, успішне проведення експерименту наблизило їх до створення квантового інтернету.

Як раніше повідомляв УНІАН, Китай має намір першим у світі провести експеримент по здійсненню квантової телепортації на відстань понад 1200 кілометрів.