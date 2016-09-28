У Гвадалахарі показали корабель, який доставить людей на Марс (відео)
21:05, 28 вересня 2016Наука та IT
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У Гвадалахарі відбулася презентація корабля, який доставить людей на Марс.
У Гвадалахарі показали корабель, який доставить людей на Марс / Скріншот
На астрономічному конгресі розробники заявили, що корабель побудують за чотири роки, йдеться у відеосюжеті.
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Зазначається, що перший політ на "Червону планету" здійснять в 2035 році.
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