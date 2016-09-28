У Гвадалахарі показали корабель, який доставить людей на Марс (відео)

На астрономічному конгресі розробники заявили, що корабель побудують за чотири роки, йдеться у відеосюжеті.

Читайте такожSpaceX має намір поселити на Марсі мільйон людей

Зазначається, що перший політ на "Червону планету" здійснять в 2035 році.