У Гвадалахарі показали корабель, який доставить людей на Марс (відео)

21:05, 28 вересня 2016
Наука та IT
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У Гвадалахарі відбулася презентація корабля, який доставить людей на Марс.

В Гвадалахаре показали корабль, который доставит людей на Марс /

На астрономічному конгресі розробники заявили, що корабель побудують за чотири роки, йдеться у відеосюжеті.

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Зазначається, що перший політ на "Червону планету" здійснять в 2035 році.

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