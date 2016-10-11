ВООЗ виступила на підтримку податку на солодощі

Згідно з оприлюдненим з новою доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі напої навіть на 20% призводить до зниження їх споживання і сприяє переходу населення на більш здорове харчування в цілому, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я просто виступала з рекомендаціями зменшити споживання цукру, утримуючись при цьому від відкритої підтримки податкових заходів.

Деякі країни, зокрема Мексика та Угорщина, вже ввели додатковий податок на солодкі продукти і напої.

Читайте такожМедики констатують безрезультатність боротьби з ожирінням у світі

В наступному році аналогічний "цукровий податок" вводить ПАР - перша серед країн Африки.

Зниження споживання так званих вільних цукрів веде до зменшення кількості захворювань на ожиріння, діабет і карієс, зазначає ВООЗ.

До вільних цукрів відносяться моносахариди, такі як глюкоза і фруктоза, а також дисахариди, наприклад, сахароза чи столовий цукор, що додаються в харчові продукти та напої виробниками.

Вільні цукру також природним чином утворюються в природних умовах і присутні в меді, сиропах, і концентрати фруктових соків.

ВООЗ не вважає небезпечним споживання природних цукрів, якими багаті фрукти, овочі та молоко.

За словами доктора Франческо Бранки, директора департаменту ВООЗ з харчування для здоров'я і розвитку, "з точки зору поживної цінності людям в дієті взагалі не потрібен цукор".

Бранка рекомендує обмежувати споживання цукру таким чином, щоб воно не перевищувало 10% від сумарного добового енергоспоживання, а в ідеалі становило менше 5%.

ВООЗ зазначає, що до "цукрового податку" та інших фінансових заходів слід вдаватися лише в тому випадку, "якщо у продуктів та напоїв з підвищеним вмістом цукру є більш здорові ринкові альтернативи".

У доповіді також йдеться про те, що субсидування продажів свіжих овочів і фруктів з боку держави і, відповідно, зниження цін на них має позитивний ефект, оскільки люди в результаті включають у власний раціон більше овочів і фруктів, а їхня дієта стає більш здоровою.

Експерти ВООЗ вважають, що аналогічні податкові заходи теоретично можуть бути ефективні для зниження споживання продуктів, які мають високий вміст насичених жирів, трансжирів і солі.