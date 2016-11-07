Найяскравіший з 1948 року: у листопаді жителі Землі зможуть спостерігати рекордний "супермісяць"

Більше того, "супермісяць", який можна буде спостерігати в листопаді, стане найяскравішим за останні 68 років, повідомляє DT.UA з посиланням на портал Space.com.

Листопадовbq "супермісяць" досягне свого піку 14 листопада і стане не тільки найяскравішим "супермісяцем" 2016 року, але й найбільшим зближенням Землі з Місяцем з 1948 року.

Читайте такожВчені пояснили "перекидання" Місяця на орбіті Землі (відео)

Вчені стверджують, що наступного разу Місяць підійде так близько до Землі аж 25 листопада 2034 року.

Під час "суперповні" Земля підходить близько до Місяця, що призводить до того, що супутник нашої планети здається на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай.

Останній у 2016 році "супермісяць" можна буде спостерігати 13 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 жовтня в небі над Східною півкулею, зокрема, і над Україною, зійшов "чорний" Місяць.