У Великобританії пояснили існування дивних досліджень "британських учених"

Знамениті «британські вчені», які часто представляють результати доволі дивних досліджень, є витвором системи надання грантів. До такого висновку дійшли британські математики, проаналізувавши роботу грантових агентств Британії та Австралії за допомогою математичних методів та статистики успішності подачі грантових заявок та їхніх результатів. Свої висновки вчені опублікували у PLoS Biology.

Математики заявили, що система видачі грантів просто потурає тим «ученим», які подають заявку на гучні досліди у відносно малих масштабах та мають занадто низький рівень достовірності.

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«Це важлива проблема, тому що величезна кількість грошей іде на дослідження, результатам яких не можна вірити. Багато гучних відкриттів, про які заявляють такі вчені, дуже часто виявляються помилковими, але при цьому їх часто публікують і обговорюють. Ми вважаємо, що спонсори повинні вибирати ті дослідження, які відповідають на важливі питання і мають хорошу методологію, а не ті, які ведуть до дивних висновків і цікавих інтерпретацій ", - заявив Ендрю Хиггинсон (Andrew Higginson) з університету Ексетера (Великобританія).

Математики підрахували, що результати лише 10-40% «досліджень» є вірними. Відтак, на думку вчених, такої ситуації можна було б уникнути, якби система видачі грантів була орієнтована на якість методів та результатів досліджень, а не на їхню сенсаційність.

Раніше, учені спростували міф про те, що праця перетворила мавпу на людину. Археологи з Бразилії та Великобританії з'ясували, що каміння з гострими краями, що нагадують знаряддя праці, отримують не тільки людиноподібні мавпи, але і інші види приматів. Це відкриття змінює уявлення про еволюцію людини і її діяльності.