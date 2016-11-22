Вчені назвали серйозні наслідки для Землі у разі зникнення Марса
07:59, 22 листопада 2016Наука та IT
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Дослідники зі США та ОАЕ описали можливі умови на нашій планеті у разі зникнення з нашої Сонячної системи Марса.
Вчені розповіли про наслідки зникнення Марса / NASA
Вчені стежили за змінами параметра витягнутості орбіти землеподібної планети, яка повністю вкрита водною гладдю, передає arXiv.org.
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Згідно з першим сценарієм, цей параметр міг би змінитися в діапазоні від 0 до 0,066, а за другим – від 0 до 0,283. В останньому випадку планету б очікував парниковий ефект. Поверхня була б покрита океаном протягом мільярда років.
Варто зазначити, що робота вчених заснована на тривимірній моделі загальної циркуляції.
Раніше УНІАН повідомляв, що NASA відправить на Марс новий апарат в 2020 році. Зараз співробітники агентства приступають до його складання.
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