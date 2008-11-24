Чи можна виправити двійку в електронному щоденнику?

У Вінниці діє лабораторія, яка дозволяє через мережу Інтернет інформувати батьків про успішність та відвідування школи їхніми дітьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій функціонує на базі гімназії №17 за підтримки міської та обласної влади.

На сайті лабораторії створено електронний класний журнал, щоденник і розклад занять. Це дозволяє батькам отримувати інформацію про наявність або відсутність дитини у школі, про її успішність. Учні можуть спілкуватись із своїми викладачами на дошці оголошень або на форумі. У свою чергу, вчителі можуть давати певні завдання конкретному учневі і дивитись, у який термін завдання було виконано.

У рамках цієї лабораторії було розроблено програмний комплекс, який дозволяє проводити уроки не лише у класних кімнатах, але й через Інтернет. На цьому освітньому ресурсі викладаються матеріали, з якими дитина, котра не відвідала шкільне заняття, може ознайомитись.

"Ми створили середовище, яке дозволяє учителю створювати навчальні матеріали, розміщувати їх в Інтернеті, а учням - дозволяє користуватися цими матеріалами. При чому автор ресурсу бачить, як і хто та у якій кількості і скільки разів використовував його матеріал", - повідомив завідувач лабораторії, заслужений учитель України Юрій ПАСІХОВ.

Адреса освітнього порталу лабораторії - http:/www.edu.vn.ua