Одна із моделей iPhone 8 буде із зігнутим OLED-екраном - джерело в Apple
Одна із моделей iPhone 8 отримає OLED-екран і буде найдорожчою в ряду.
Американська корпорація Apple проведе тестування більше 10 варіантів моделей iPhone 8, який буде представлений в наступному році, повідомили кілька джерел The Wall Street Journal.
Зазначається, що серед прототипів є смартфон із зігнутим OLED-дисплеєм, деякі прототипи ще на стадії проектування.
Прогнозується, що в майбутній лінійці iPhone тільки один смартфон отримає OLED-екран і буде найдорожчим в модельному ряду.
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Раніше інформацію про те, що в iPhone 8 буде OLED-дисплей, підтвердив генеральний директор Sharp Тай Джен-ву (Tai Jeng-wu).
Нагадаємо, Apple планує відмовитися від проміжної моделі iPhone 7s. Йде робота над радикальним редизайном гаджета, і тому він отримає назву iPhone 8. Серед іншого, інженери планують позбутися від рамок навколо дисплея.
За даними MacRumors, новий смартфон від Apple вийде в 2017 році і буде повністю зроблений зі скла. Він отримає безрамковий екран, а датчик відбитків пальців, динамік і фронтальна камера будуть вмонтовані в дисплей.