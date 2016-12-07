Новий високошвидкісний український вертоліт підкорив небо над Іраном (відео)
17:51, 07 грудня 2016Наука та IT
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Українська компанія Softex-Aero показала свій новий високошвидкісний вертоліт Helicopter VV-2 під час авіашоу в Ірані.
Відео польоту опубліковане на YouTube-каналі компанії.
VV-2 оснащений сучасною навігаційною апаратурою, в тому числі й автопілотом.
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Крім того, двомісний вертоліт з тандемним розташування екіпажу здатний забезпечувати потужність у 190 к.с./140 кВт в крейсерському режимі і 245 к.с./180 кВт в режимі зльоту і посадки.
Максимальна швидкість польоту - 240 км/год.
Раніше Softex-Aero оприлюднила відео першого польоту нового високошвидкісного вертольота VV2.
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