Новий високошвидкісний український вертоліт підкорив небо над Іраном (відео)

17:51, 07 грудня 2016
Наука та IT
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Українська компанія Softex-Aero показала свій новий високошвидкісний вертоліт Helicopter VV-2 під час авіашоу в Ірані.

Відео польоту опубліковане на YouTube-каналі компанії.

VV-2 оснащений сучасною навігаційною апаратурою, в тому числі й автопілотом. 

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Крім того, двомісний вертоліт з тандемним розташування екіпажу здатний забезпечувати потужність у 190 к.с./140 кВт в крейсерському режимі і 245 к.с./180 кВт в режимі зльоту і посадки.

Максимальна швидкість польоту - 240 км/год.

Раніше Softex-Aero оприлюднила відео першого польоту нового високошвидкісного вертольота VV2.

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Теги: #Україна#Іран#вертоліт