Зроблено в Україні: з'явилось відео першого польоту нового вітчизняного високошвидкісного вертольота

Українська компанія Softex-Aero, що розташована в Київській Області і є одним з найбільших приватних підприємств аерокосмічної промисловості України, розробила концепт високошвидкісного вертольота VV-2 у травні 2016, зазначає Defence-blog.com.

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Двомісний літальний апарат з тандемним розташування екіпажу здатний забезпечувати потужність в 190 к.с./140 кВт в крейсерському режимі і 245 к.с. / 180 кВт в режимі зльоту і посадки.

Максимальна швидкість польоту 240 км/год.

VV-2 оснащується найсучаснішою авіонікою і системами управління.