ЄК може оштрафувати Facebook на 1% від загального річного обороту

Єврокомісія може накласти штраф на соціальну мережу Facebook штраф у розмірі 1% від загального річного обороту компанії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Зокрема, штраф соцмережі загрожує у випадку, якщо Єврокомісії вдасться довести, що адміністрація Facebook надала недостовірну інформацію при поглинанні месенджера WhatsApp. Мова йде про синхронізацію месенджера із соцмережею Facebook.

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Як зазначається у листі ЄК, Facebook у 2014 році заявив, що не має технологічної змоги задля синхронізації месенджера та соцмережі.

Однак вже у 2016 році WhatsApp заявив, що номери телефонів користувачів можна синхронізувати із Facebook.

ЄК підозрює, що Facebook мав з самого початку можливість синхронізації.

Нагадаємо, керівництво соціальної мережі Facebook представило стратегію боротьби з великою кількістю фейкових новин, які вже призвели до політичних скандалів на виборах в США.

Як зазначив віце-президент компанії по роботі з новинами Джон Хеджмен, в соцмережі розуміють необхідність боротьби з поширенням неправдивої інформації, але в той же час Facebook має намір зберегти свою роль в якості майданчика для обміну інформацією.