У Європарламенті заговорили про введення базового безумовного доходу

Депутат Європарламенту Маді Дельво-Стер представила проект доповіді, в якій попереджає про необхідність «серйозно задуматися» про введення базового безумовного доходу, оскільки пора готуватися до хвилі безробіття, викликаної технологічною революцією і широкою роботизацією виробництва. Про це пише The Independent.

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Доповідь була прийнята 17 голосами проти двох і буде представлена в Європарламенті у лютому. Її автор наполегливо закликає держави-члени розглянути питання введення базового безумовного доходу.

«У світлі можливих наслідків роботизації для ринку праці необхідно серйозно розглянути введення базового доходу. Закликаємо усі країни ЄС зробити це», - йдеться у документі.

Також передбачається розробка системи звітності про вплив роботів на економічні показники підприємств «з метою оподаткування та виплати соціальних внесків».

Раніше цього місяця Фінляндія стала першою країною Європи, яка вирішила виплачувати своїм безробітним громадянам €560 допомоги щомісячно в рамках пілотного проекту, спрямованого на скорочення масштабів бідності та безробіття, а також скорочення державних витрат і бюрократії. Проект розрахований на два роки.

Аналогічна схема буде відпрацьовуватися в цьому році в двох шотландських регіонах.

А в грудні про введення базового безумовного доходу, що виплачується у партнерстві з національним урядом, проголосували в одній з канадських провінцій.