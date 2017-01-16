У Туреччині прибрали теорію Дарвіна зі шкільної програми

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Haberturk.

Зміни вступлять в силу в 2017 році. З підручників з біології для 12 класу буде виключена глава «Про зародження життя і еволюції». Замість неї школярі будуть вивчати розділ про вплив навколишнього середовища на живі істоти.

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Серед студентів також вводиться курс про заколот 15 липня, пише Turkish Minute.

Спроба військового перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня 2016 року. У результаті зіткнень загинули більше 240 осіб. У рамках розслідування справи про заколот було заарештовано понад 40 тисяч осіб.

Видання зазначає, що дії турецької влади у галузі освіти неодноразово критикувалися. Зокрема, правляча партія звинувачується в спробах сформувати навчальні програми відповідно до її ідеології.