Повз Землю пролетіла комета, яка розпадається на частини

Небесне тіло навряд чи переживе таке "рандеву" із Сонцем або Юпітером, передає РИА Новости.

"У наступні місяці комета буде найбільше наражатися на небезпеку. У середині березня вона максимально зблизиться із Сонцем, а потім почне подорож назад у царство Юпітера, одного з головних "кілерів" комет у Сонячній системі. Зближення із Сонцем в цьому році і з Юпітером в 2025 році, якщо вона переживе зустріч зі світилом, піддасть ядро 73P дії найпотужніших сил тяжіння зірки й планети-гіганта. Схоже, що вони вже почали розколювати його навпіл", — заявив Пол Кокс з обсерваторії Slooh.

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У 2006 році небесне тіло привернуло увагу астрономів тим, що ядро комети почало поступово руйнуватися. Перші невеликі осколки, як показав аналіз архівних даних, відкололися від нього ще в 1995 році, а до 2006 року фахівці зафіксували вже вісім досить великих фрагментів комети, що рухаються з нею паралельно. Аналіз стану комети показав, що вона може повністю зруйнуватися вже в цьому столітті.

Процес остаточного руйнування може бути вже запущений, зазначає Кокс. Як показують знімки, отримані астрономами обсерваторії Slooh на минулих вихідних за допомогою телескопів у Чилі, ядро комети почало розколюватися на дві половини під час останнього зближення комети із Землею.

Коли комета зблизиться із Сонцем і температура її поверхні зросте, танення заморожених газів і тяжіння світила може розірвати її на безліч частин, які розсіються по космосу або повторно замерзнуть на шляху 73Р до Юпітера. Якщо комета переживе зустріч зі світилом, вона може зруйнуватися при зближенні з Юпітером, що знищує безліч комет щороку.

Зазначається, що комета 73P мешкає між орбітами Землі й Юпітера, зближуючись із Сонцем кожні п'ять років і чотири місяці й відвідуючи околиці Землі кожні 16 років.