Найвигадливіші машини Паризького автосалону (фоторепортаж)

Стенди компаній Zest, Venturi, Bollore або Aixam на Паризькому автосалоні схожі на декорації до мультфільму Flintstones або макети для фільму “Зоряні війни”.

Компанія Venturi створює електромобілі, що схожі на карети майбутнього Принца галактики, і мінімалістські авто з сонячними батареями, зовні нагадують комфортні килими-літаки. Такий транспортний засіб здатний пересуватися з швидкістю до 120 км/год. і автономно працювати впродовж 120 км, і, природно, є на 100% екологічним. Екологія, проте, сучасному людству влітає в копієчку: футуристичне диво оцінюється в 92 000 євро.

Родстер Zest, неначе зліплений з пластиліну, обіцяє подарувати своєму водієві небувалі ейфоричні відчуття від поїздки. Екіпірований великими колесами і значним для малюка кліренсом в 19 см, цей меткий баггі розвиває швидкість в 110 км/год. і споживає 4 л бензину на 100 км.

Мабуть, найбільшою його перевагою є те, що за кермо може сісти будь-яка людина у віці від 16 до 96 років без прав, оскільки його механізми управління максимально спрощені і мало чим відрізняються від органів управління дитячою іграшкою. Виробник схильний порівнювати його з автомобілями MINI і VW Beetle, проте в свою компанію ці підлітки Zest не візьмуть: ще не доріс. Тільки ціна у баггі цілком доросла: 11 тис. євро.

Один-єдиний автомобіль Blue Car красується на стенді компанії Bollore. “Електрична фея”, як називають це авто на батьківщині, може похвалитися легким електродвигуном, який працює без заряджання впродовж 200 км, а його максимальна швидкість становить 125 км/год. при потужності моторчика 40 к.с.

Блакитне авто так і залишається наразі блакитною мрією, оскільки продавати його поки що не збираються.

Французька тріада економічного майбутнього: Ligier, Aixam і Chatenet, - залишивши вишуканішим колегам дизайнерські вправи, випустила в маси немудровані автомобілі-жуки, якими вже роз`їжджають прогресивні парижани. Усі ці колісні коротуни, якими можуть управляти люди без водійських прав, безпечні і дуже комфортабельні.

Виробничі потужності цих виробників коливаються від 6 до 13 тис. автомобілів на рік, а Chatenet відправляє 70% продукції за рубіж.

Цікаво, що творцем мікролітражки у випадку з Ligier став у минулому гонщик Formula-1, і він, як зазначено в заяві самої компанії, використав досвід спортивних автомобільних змагань, створюючи нові авто марки Ligier. Від спортивності в цих “покемонах”, щоправда, мало залишилося. Кишенькові автомобілі коштують близько 12-13 тис. євро, можна подумати, що “ціна” водійського посвідчення просто включена у вартість автомобіля.

Автоновости