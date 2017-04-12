Корольов, Глушко, Челомей, Кондратюк: Спікер ВР нагадав про внесок українців у міжнародну космічну програму

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевняє, що парламент зробить все, щоб розвиток ракетобудування і космонавтики був одним із головних пріоритетів економіки України.

Про це йдеться у вітанні спікера працівникам ракетно-космічної галузі України з нагоди професійного свята, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

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«Парламент України, підтримуючи ракетно-космічну галузь, яка за своєю суттю є локомотивом інноваційного впровадження передових технологій, забезпечення виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної продукції, зробить все для того, щоб розвиток ракетобудування і космонавтики був одним із головних пріоритетів економіки нашої держави», - наголошується у вітанні.

За словами Парубія, ракетно-космічний комплекс є одним з провідних і конкурентоспроможних у структурі промислового виробництва України. Маючи значний науково-технічний, виробничий і кадровий потенціал, він може ефективно впливати на розвиток економіки держави в цілому, зміцнюючи авторитет України у світі, переконаний він.

Як відзначив голова ВР, українські вчені зробили вагомий внесок у міжнародну космічну програму. «Саме українець Сергій Корольов створив першу міжконтинентальну балістичну ракету, українець Валентин Глушко є розробником ракетних двигунів на рідкому пальному та космічного корабля багаторазового використання «Буран». Українець Володимир Челомей – конструктор супутників «Протон», «Польот», орбітальних станцій «Салют-3», «Салют-5», під його керівництвом було розроблено важку ракету-носій «Протон», завдяки якій стартувала міжнародна програма досліджень планет Сонячної системи за допомогою автоматичних зондів. Видатний українець Юрій Кондратюк розрахував найбільш енергетично вигідну трасу космічних польотів із Землі на Місяць, що зіграло вирішальну роль для вдалої висадки людини на Місяць та успіху американської програми «Аполлон», - підкреслюється у вітанні.

Парубій також зазначив, що після проголошення незалежності Україна почала власну космічну програму та бере участь у міжнародних космічних проектах. «Самовіддана праця вчених, конструкторів, інженерів, працівників та військовослужбовців космічної галузі дає можливість Україні бути розвиненою, з потужним науковим і технічним потенціалом, високотехнологічною державою», - наголосив спікер.