В Японії запустили потяг-люкс з двоповерховими купе і ванними кімнатами (фото)

В Японії здійснив перший рейс потяг класу люкс Shiki-Shima, який оснащений двоповерховими люкс-купе, туалетною та ванною кімнатами.

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Як повідомляється на сайті японської залізничної компанії East Japan Railway, потяг-люкс складається з десяти вагонів, в шести з них двоповерхові люкс-купе з туалетною та ванною кімнатами, пише "Громадське".

Для пасажирів передбачені ресторан з вишуканою кухнею і живою музикою, дві зони відпочинку з панорамними вікнами і бар.

Потяг вміщує лише 34 пасажирів. Вартість квитків – від 4400 до 10 тисяч доларів. У вартість квитка включено також харчування. Висока вартість подорожей не завадила забронювати квитки до березня 2018 року.

Перший рейс по маршруту Токіо - острів Хоккайдо відбувся 1 травня, під час подорожі було кілька зупинок.