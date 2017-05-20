Цукерберг розповів, як йому довелося перервати медовий місяць через IPO

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг в п'яту річницю шлюбу з Прісциллою Чанг розповів, як йому довелося перервати медовий місяць через IPO.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні наша з Прісциллою п'ята річниця весілля, і я хочу розповісти кумедну історію про те, як це було. Вчора була п'ята річниця IPO Facebook. Ви можете запитати, хто буде планувати своє весілля на наступний день після IPO? Хороше питання», - написав він.

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Цукерберг розповів, що гості, запрошені на весілля, не були попереджені про торжество і думали, що свято присвячений випускного Прісцилли.

«Коли вони прийшли в наш дім, я сказав їм, що ми одружимося. Це був відмінний день», - розповів Цукерберг.

За його словами, керівництво соціальної мережі поняття не мала, коли буде призначена дата IPO. У результаті це сталося за день до весілля. Цукерберг розповів, що із-за робочих проблем йому довелося перервати медовий місяць і повернутися до справ.

«Тоді я пообіцяв Прісцілли, що кожен рік ми будемо влаштовувати медовий місяць, щоб відсвяткувати наш шлюб. В цей раз ми подорожуємо по США», — додав він.