The Guardian розповіла про правила модерування контенту в Facebook

Внутрішні правила Facebook щодо модерування сторінок користувачів стали відомі газеті The Guardian, передає РБК.

Видання стверджує, що ознайомилося з понад 100 інструкціями, у яких пояснюється, які теми обмежені до публікацій на сторінках користувачів. Серед них розпалювання ненависті, тероризм, порнографія, расизм, а також канібалізм та інформація про договірні матчі в спортивних змаганнях.

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Джерело газети в компанії повідомило, що на прийняття рішень модераторам часто дається близько 10 секунд. «Facebook просто не може контролювати весь контент. Його занадто багато, і з'являється він швидко», - сказав він.

При цьому інструкції найчастіше виходять дуже заплутаними. Так, модератор може залишити розміщені на сторінках відеоролики з поганим ставленням до тварин, однак повинен видалити їх, якщо вони є «обурливими». Заклик до вбивства президента США повинен бути видалений, оскільки він є особою захищеною.

Однак невизначені погрози вбивством видаляти необов'язково, оскільки вони не вважаються такими, що заслуговують довіри. Якщо при написанні загрози автор вказує конкретний час і дату, то модератор повинен це повідомлення видалити.

Публікація творів мистецтва з оголеними фігурами і сексуальними діями заборонена у разі, якщо ці роботи були створені «цифровим» шляхом.

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Від модераторів не вимагають видаляти відеозаписи насилля над дітьми, якщо воно носило несексуальний характер і не містило «садистські аспекти».

Також, згідно з правилами Facebook, можна поширювати фотографії поганого поводження з тваринами, і лише найжорстокіші з них необхідно позначити особливим знаком.

При цьому користувач, у якого понад 100 тисяч фоловерів, автоматично стає «публічною персоною» і втрачає право на заходи захисту, призначені для звичайних користувачів.