Яндекс.Браузер на Android автоматично обходить блокування російських сайтів - ЗМІ

Користувачі Яндекс.Браузера виявили, що додаток дозволяє автоматично обходити блокування, які були введені в Україні. В Яндексі підтвердили, що компанія працює над відновленням доступу користувачів до сайтів, передає vc.ru.

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Зазначається, що в Android-версії Яндекс.Браузера виявилися доступні всі сайти, які в Україні вимагають заблокувати для користувачів. У десктопній версії був розблокований тільки сайт Яндекса на момент написання новини.

Представники Яндекса повідомили, що компанія "робить все можливе, щоб у користувачів був доступ до Яндекса й інших сайтів". Деталі того, як додаток обходить блокування, у компанії не розкрили.

Раніше 18 травня компанія Яндекс проінформувала своїх партнерів в Україні про те, що її рахунки заблоковані.