Olympus представив нову компактну дзеркалку (фото)

Компанія Olympus анонсувала цифрову дзеркальну камеру початкового рівня E-620. Вона позиціонується як найкомпактніша цифродзеркалка із вбудованим стабілізатором зображення. Про це повідомляється в прес-релізі Olympus.

Розміри Olympus E-620 - 130x94x60 міліметра, вага - 475 грамів. Роздільна здатнісь матриці камери - 12,3 мегапікселі. Одержані фотографії можна подивитися на обертовому РК-екрані з діагоналлю 2,7 дюйма. Також він може використовуватися для візування кадру.

Olympus E-620 підтримує автофокусування за сімома зонами. Максимальна світлочутливість камери - 3200 ISO. Для обробки зроблених фотографій можна скористатися шістьма вбудованими фільтрами: Pop Art, Soft Focus, Pale & Light, Light Tone, Grainy Film і Pin Hole.

На прилавках Olympus E-620 з`явиться в травні поточного року. Вартість камери становитиме 700 доларів. Комплект з об`єктивом Zuiko 14-42mm - на сто доларів дорожче.

Лента.ру