На відео показали політ керованої бабки-кіборга
15:12, 02 червня 2017Наука та IT
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Вчені приробили до живої комахи набір оптичних датчиків і електронних схем DragonflEye, що дозволило управляти нею дистанційно.
Керована бабка-кіборг / скріншот
Дослідники із лабораторії Чарльза Штарка Дрейпера і медичного інституту Говарда Хьюза в США створили бабку-кіборга. Відео першого польоту опублікувало видання Gizmodo.
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Вчені приробили до живої комахи набір оптичних датчиків і електронних схем DragonflEye, що дозволило управляти нею дистанційно. Для цього вчені впровадили світлочутливі гени в нервову систему тварини, що дає можливість нейронів реагувати на подавані електронікою імпульси світла. Оптоволоконні структури забезпечуються електрикою, що генерується крихітними сонячними батареями.
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