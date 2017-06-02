На відео показали політ керованої бабки-кіборга

Дослідники із лабораторії Чарльза Штарка Дрейпера і медичного інституту Говарда Хьюза в США створили бабку-кіборга. Відео першого польоту опублікувало видання Gizmodo.

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Вчені приробили до живої комахи набір оптичних датчиків і електронних схем DragonflEye, що дозволило управляти нею дистанційно. Для цього вчені впровадили світлочутливі гени в нервову систему тварини, що дає можливість нейронів реагувати на подавані електронікою імпульси світла. Оптоволоконні структури забезпечуються електрикою, що генерується крихітними сонячними батареями.