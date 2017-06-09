У бірманському бурштині виявили крихітне доісторичне пташеня (фото)

У шматочку бірманського бурштину, який знаходять у північно-східній частині М'янми (колишня назва — Бірма), на кордоні з Китаєм та Індією, вчені виявили доісторичне пташеня, яке чудово збереглося. Як повідомляє National Geographic, пташеня довжиною 6 см знайшли палеонтологи із США, Канади і Китаю.

Читайте такожВчені виявили найдавніший у світі гриб (фото)Представник вимерлої групи енанціорнісових птахів жив 99 мільйонів років тому. У краплю смоли малюк впав через через кілька тижнів після появи на світ. 9-сантиметровий бірміт повністю вмістив голову, шийний відділ хребта, крила і хвіст древнього птаха.

Це найповніший зразок цих представників фауни, відомий на сьогоднішній день.Янтарне покриття дозволило зберегти повноцінну структуру скелета, шкіряний покрив, оперення, повіки й вушні отвори. Жоден зразок, знайдений у землі, не зберігається настільки ж добре.

Разом з тим, навіть з «бурштинового пташеняти» не вдалось отримати ДНК, але з допомогою 3D-моделювання вченим вдалося реконструювати його прижиттєвий вигляд.

Енанціорнісові птахи (лат. Enantiornithes) домінували в крейдяному періоді. Їхні скам'янілі останки знайдені на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Їхня назва, що перекладається як «противага птахам», дана за незвичайну морфологію. Майже кожен елемент їх скелета був влаштований інакше, ніж у віялохвостих птахів (лат. Neornithes), до яких належать сучасні птахи. Зокрема, на крилах енанціорнісових птахів є не тільки пір'я, але й кігті, причому на тілі оперення майже не було. Вони мали зуби і були хижаками. Будова їх крила, хвоста і плечового відділу настільки відрізняється від звичної, що вчені досі точно не розуміють, як енанціорніси могли літати.

Бірманський бурштин, або бірміт, відомий більше двох тисяч років — ще в часи династії Хань його обробляли китайські ремісники.

"Однак ці копалини смоли більш цінні з наукової точки зору. Як і в будь-якому бурштині по всій планеті, в бірміті можна знайти інклюзи — рештки застиглих у давнину тварин, і за разноманітністю організмів він не знає собі рівних", - повідомляє видання.

Крім крихітних членистоногих, в бірманському бурштині були виявлені гекони і хамелеони.