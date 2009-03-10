У Мережі з'явиться універсальний пошук відповідей

У травні 2009 року Стівен Вольфрам, автор програми Mathematica, має намір запустити веб-сервіс Wolfram Alpha, який зможе знаходити відповіді на запитання, поставлені природною мовою. Про це йдеться в статті на сайті Twine.com.

На відміну від пошукачів, Wolfram Alpha не використовує повнотекстовий пошук, намагаючись знайти в Мережі існуючу відповідь на питання, а формує її самостійно. Новий сервіс зможе відповісти на запитання "Де знаходиться Тімбукту?", "Скільки протонів в атомі водню?", а також, наприклад, "Коли акції Google коштували більше 300 доларів?", не вдаючись до веб-пошуку. Натомість Wolfram Alpha проаналізує дані, що надходять, і сформує результат.

Очікується, що Wolfram Alpha зможе відповідати на запитання в галузях науки, технології, географії, кулінарії, бізнесу, музики і багато іншого.

Основою для Wolfram Alpha є обчислювальний механізм Mathematica, однієї з найпопулярніших програм комп`ютерної алгебри, придатної як для аналітичних перетворень, так і для чисельних розрахунків.

Над проектом працювало близько сотні осіб. Вольфрам стверджує, що новий сервіс дасть змогу одержувати фактологічну інформацію за допомогою простого пошукового рядка.

Лента.ру