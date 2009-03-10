Китай пообіцяв запустити 15 супутників

У 2009 році Китай планує вивести на орбіту 15 або 16 супутників, повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на слова заступника начальника китайських пілотованих космічних програм Чжана Цзяньци (Zhang Jianqi).

Цзяньци уточнив, що світова фінансова криза не позначиться на фінансуванні космічних розробок. Паралельно з підготовкою до запуску супутників Китай будує одразу три космічні кораблі - "Шэньчжоу-VIII" (Shenzhou-VIII), "Шэньчжоу-IX" і "Шэньчжоу-X".

В останні роки Китай дуже активно розвиває свою космічну програму. До 1996 року щорічно на орбіту запускалося в середньому 1,5 супутника. У період з 2006 по 2008 роки ця цифра зросла до восьми.

Окрім освоєння навколоземного простору Китай оголосив про масштабну програму з вивчення Місяця. Її першим етапом став запуск зонда "Чан`е-1", який другого березня врізався в поверхню Місяця. Кульмінацією місячної програми повинен стати пілотований політ до супутника Землі.

Також у плани входить будівництво власної орбітальної космічної станції. Модуль "приманки" "Тіаньгун-1" (Tiangong-1) повинен бути запущений 2010 року.

2003 р. Китай став третьою державою (після США і Росії), яка самостійно запустила людину в космос.

Лента.ру