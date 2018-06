Палеонтологи назвали викопну осу в честь Девіда Боуї

Вчені назвали вид викопних ос, який знайшли в Південно-східній Азії, в честь Зіггі Стардаста - знаменитого персонажа Девіда Боуї, передає "Новое время" з посиланням на Popular Mechanics. Незвичайну знахідку в древньому бурштині на рудниках М'янми зробив студент-ентомолог Лонгфен Лі.

В шматочках янтарю були знайдені два види викопних ос. Перший з них отримав ім'я Proteroscelio nexus, а другий названий Archaeoteleia astropulvis в честь Девіда Боуї і Зіггі Стардаста.

Зіггі Стардаст - вигаданий персонаж, створений Девідом Боуї, головний персонаж його концептуального глем-рок-альбому The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. Прізвище Зіггі перекладається як "зоряний пил", тобто "astropulvis" на латині.

За словами вчених, латинська назва оси, Archaeoteleia astropulvis, "нагадує альтер его пізнього Девіда Боуї, Зіггі Стардаста", а також відноситься до "древнього джерела атомів, які складають нашу планету і її жителів".

Насправді, це не перший випадок, коли Девід Боуї увійшов в номенклатуру назв видів. У 2008 році павук-мисливець був названий Heteropoda davidbowie. Але це перше комаха, названа на честь музиканта посмертно.

У цьому році також в бурштині з М'янми китайські орнітологи виявили обриси пташеняти віком приблизно сто мільйонів років, які чудово збереглися.