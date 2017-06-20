Вчені розповіли, як коти підкорили стародавній світ

Домашні коти походять від своїх диких родичів, це мало для кого секрет, проте тепер вчені, провівши найбільш масштабне дослідження подібного роду, зробили важливе відкриття: виявляється, процес одомашнення котів відбувався двічі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВчені встановили взаємозв'язок забарвлення кішки і її агресивностіСудячи з усього, першими кішок стали приручати хлібороби Близького Сходу ще 9000 років тому. Потім, кілька тисячоліть тому, кішки з Стародавнього Єгипту почали на кораблях відправлятися з торговцями в різні країни.

Сьогодні кішки живуть на всіх континентах за винятком Антарктики.

На думку вчених, до людських осель диких кішок залучили миші, які в достатку жили в зернових коморах. Це і поклало початок тривалим відносинам між людьми і котами.

"Процес приручення відбувався двічі, спочатку - на Близькому Сході, а потім, значно пізніше - в Єгипті, - вважає доктор Ева-Марія Гайгл з Інституту Жака Моно в Парижі, яка керувала дослідженнями. - І вже після цього корабельні кішки успішно розселилися по всьому світу. Обидві ці генеалогічні лінії присутні у сучасних кішок".

Кішки не завжди були такими ледачими істотами, які бездіяльно тиняються по будинку, якими ми їх знаємо сьогодні. Тисячоліттями вони працювали щуроловами на кораблях і в селянських господарствах, перш ніж повністю одомашнитися. "Я б сказала, що кішки самі вибрали людське суспільство, проте це був союз, взаємовигідний для обох сторін", - пояснює професор Гайгл.

В ході досліджень вчені витягли мітохондріальну ДНК (які передаються по материнській лінії) з останків більш ніж 200 стародавніх кішок, виявлених в похованнях вікінгів, на стоянках кам'яного віку і в гробницях фараонів.

Аналіз ДНК показав, що процес одомашнення кішок почався близько 9 тисячоліть тому на Близькому Сході, де багата хліборобська культура.

Можливо, саме фермери першими приручили кішок, а потім, випадково або навмисно, стали брати їх з собою в дорогу, вирушаючи в далекі країни.

Друга хвиля одомашнення відбулася вже в Давньому Єгипті. За часів Римської імперії кішки поширилися по Європі, а потім, вже в епоху панування вікінгів, рушили ще далі.

Аналіз ДНК останків єгипетської кішки, виявленої в древньому порту вікінгів, наводить на думку, що в Північну Європу вони потрапили морським шляхом.

Цікаво, що кішки смугастого забарвлення (таббі) з'явилися тільки в середні віки. Аналіз ДНК свідчить про те, що ця мутація відбулася в західній Туреччині в XIV столітті. З тих пір за кілька сотень років кішки таббі поширилися по всьому світу, в першу чергу завдяки привабливому забарвленню, а не діловим якостям.

"Аж до XIX століття селекційна робота з кішками, на відміну від собак, практично не велася, - говорить доктор Гайгл. - Кішки і без того приносили користь, так що і міняти нічого не треба було".