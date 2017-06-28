Вірус Petya.A атакував компанії в Польщі

Комп'ютерний вірус Petya.A добрався і до Польщі. Про це повідомляє польський спеціалізований портал niebezpiecznik.pl.

"Так само, як і в світі, проблема торкнулася компаній логістичної галузі. Також невеликі компанії, сервісно-торгові центри, які не пов'язані з цим сектором ринку, були атаковані. Ніхто не повинен тому відчувати себе в безпеці", - сказано в повідомленні.

Інформацію про атаки на польські компанії підтвердив директор бюро управління службами безпеки компанії Exatel Якуб Сита.

Читайте такожЧерез вчорашню кібератаку досі не працює головний сервер аеропорту "Бориспіль"

"Ряд польських компаній були атаковані вірусом Petya", - сказав він. За його словами, масштаб цієї атаки стане відомий в середу.

Він зазначив, що поки не може підтвердити, чи постраждали якісь польські фірми від вірусу.

"Однак можу з упевненістю підтвердити, що ряд компаній були атаковані. У багатьох випадках були виявлені підозрілі листи, я знаю про велику кількість виявлених комп'ютерних інфекцій", - сказав Сита.

Нагадаємо, раніше про атаки вірусу Petya.A заявили у Франції, Іспанії та Індії.