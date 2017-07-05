Щоб не стати випадковою жертвою перестрілки: у Бразилії запустили додаток, який показує місце збройного конфлікту

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро створили додаток, який показує, на яких вулицях міста відбувається перестрілка, пише ТСН.

Зазначається, що додаток збирає інформацію від поліцейських, очевидців чи ЗМІ та показує на мапі, де відбувається збройний конфлікт. За допомогою програми, люди, які перебувають поруч можуть уникнути поранень та не стати випадковою жертвою перестрілки.

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Зазначається, що лише за 5 місяців 2017 року на вулицях Ріо-де-Жанейро загинуло більше 2 тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Бразилії затримано наркобарона Луїса Карлуса да Роша на прізвисько "Біла голова". Наркоторговець переховувався від поліції майже 30 років, двічі змінивши зовнішність за допомогою пластичної хірургії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Як повідомили у федеральній поліції Бразилії, наркоторговець жив під ім'ям Вітор Луїс де Мораес. Провівши експертизу фотографій Роші та Мораєса, правоохоронці дійшли висновку, що це одна і та ж людина.