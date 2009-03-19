У Німеччині розроблено багатофункціональний гранатомет

Німецький розробник озброєння компанія Dynamit Nobel Defence GMBH (DND) продемонструвала ручний багатофункціональний гранатомет нового покоління, який фахівці називають революційним, повідомляє DefPro. Новинка, що одержала назву Wirkmittel 90, має три режими, які дозволяють вражати техніку і фортифікаційні споруди.

Як уточнює видання, нова розробка виробника відомих німецьких гранатометів серії Panzerfaust має ефективну дальність пострілу до 1200 метрів і вдвічі перевершує за цим показником Panzerfaust 3-IT. 90-міліметровий гранатомет може використовуватися для руйнування практично всіх видів будівель і фортифікаційних споруд, включаючи бункери, цегляні стіни і укріплені будови.

Оператор може вибрати різні режими стрільби, щоб боєприпас детонував після влучення в ціль або, наприклад, після проникнення всередину будівлі. Граната також може вибухнути в повітрі прямо над ціллю.

Представник компанії зазначив в інтерв`ю DefPro, що нині багато держав зацікавлені в придбанні озброєння такого класу. Деякі споживачі були б не проти замінити старі моделі гранатометів, включаючи РПГ-7 радянського виробництва. Wirkmittel 90 може стати ймовірним кандидатом на цю роль. Як ринки збуту DND розглядає як європейські держави, так і інші регіони.

Виробник позиціонує свій гранатомет як нове рішення для іррегулярних воєн - сучасне і багатофункціональне. Воно покликане заповнити нішу між ефективною, але дорогою протитанковою зброєю, а також дешевим озброєнням малого радіусу дії. Проте, за словами представника німецької компанії, нова розробка не розглядається як заміна Panzerfaust і пропонуватиметься потенційним покупцям паралельно з уже відомою продукцією.

Лента.ру