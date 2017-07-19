У США вчені підтвердили успіх пересадки обох рук дитині (відео)

Проведену два роки тому операцію з пересадки рук дитині у Філадельфії можна вважати успішною, свідчать дані дослідження центру Lancet Child & Adolescent Health.

Як повідомляється, операція 8-річному хлопчикові, у якого обидві руки були ампутовані внаслідок зараження крові, було проведено в липні 2015 року. Після цього американські фахівці спостерігали за станом дитини, передає РІА Новости.

Читайте такожСтало відомо ім'я першого кандидата на пересадку голови в Китаї

"За 18 місяців дитина перевершила колишні навички. Через 18 місяців після операції з пересадки вона може самостійно писати, їсти, одягатися більш незалежно й успішно, ніж він це робила до трансплантації", — йдеться в дослідженні.

"Пересадка рук дитині може бути хірургічно, медично та функціонально успішною за умови ретельного дотримання необхідних умов", — зазначають вчені.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року українські лікарі вперше пересадили пацієнтові штучне серце.