У США вчені підтвердили успіх пересадки обох рук дитині (відео)
Для більш широкого розповсюдження подібного роду операцій необхідно зібрати більше довгострокових даних щодо процесу відновлення й психологічного ефекту операції, зазначили вчені.
Проведену два роки тому операцію з пересадки рук дитині у Філадельфії можна вважати успішною, свідчать дані дослідження центру Lancet Child & Adolescent Health.
Як повідомляється, операція 8-річному хлопчикові, у якого обидві руки були ампутовані внаслідок зараження крові, було проведено в липні 2015 року. Після цього американські фахівці спостерігали за станом дитини, передає РІА Новости.
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"За 18 місяців дитина перевершила колишні навички. Через 18 місяців після операції з пересадки вона може самостійно писати, їсти, одягатися більш незалежно й успішно, ніж він це робила до трансплантації", — йдеться в дослідженні.
"Пересадка рук дитині може бути хірургічно, медично та функціонально успішною за умови ретельного дотримання необхідних умов", — зазначають вчені.
Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року українські лікарі вперше пересадили пацієнтові штучне серце.