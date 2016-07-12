В Україні вперше пересадили механічне серце (фото, відео)

Українські лікарі вперше пересадили пацієнтові штучне серце. Про це у Facebook написав директор Інституту серця Борис Тодуров.

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"Ми зробили це! Перше механічне серце в Україні імплантовано в Інституті Серця. Пацієнт тільки що виїхав в реанімацію", - написав Тодуров.

"14 червня в ДУ "Інститут серця МОЗ України" надійшов 41 річний харків'янин Дорошко Павло Павлович. Нещодавно він тяжко захворів і звернувся в Інститут Серця з тяжкою серцевою недостатністю", - пояснили в прес-службі Інституту.

Лікарі зрозуміли, що єдиний реальний шанс Павла Павловича продовжити час очікування донорського серця — це імплантувати йому механічне серце.

Як відзначили в Інституті, використання штучного механічного серця для хворих з тяжкою серцевою патологією збільшує їхні шанси вижити і дочекатися необхідного для трансплантації донорського органу. На сьогоднішній день вартість такого механічного серця — 120 тисяч євро.

"Штучне серце" застосовують у хворих в термінальній стадії серцевої недостатності для порятунку їхнього життя та підтримки кровообігу до тієї пори, поки з'явиться можливість пересадити підходящий для пересадки донорський орган. Після імплантації штучного серця хворі, як правило, знаходяться в колі сім'ї і навіть працюють.

"В даний час в Європі більше 300 пацієнтів знаходяться на штучній підтримці кровообігу, багато з них більше двох років. Термін служби такого серця не обмежений, деякі пацієнти з ним живуть вже більше 8 років", - підсумували в Інституті.