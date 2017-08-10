Нові iPhone в подробицях і з характеристиками показали на відео

Блогер Денні Вінджет опублікував на своєму YouTube-каналі ролик з прототипами iPhone 7s, 7s Plus і 8. Автор відео також порівнює смартфони з нинішніми iPhone 7 і 7 Plus.

Читайте такожУ мережу потрапили фотографії фінальної версії iPhone 8 (фото)Всі три нових пристрої отримали скляний корпус. За словами джерел, це зроблено для реалізації бездротової зарядки iPhone. Також, за словами Вінджета, рамка 7s зроблена із сталі, тоді як у «сімки» корпус з алюмінію. В іншому ж iPhone 7 і 7s нічим не відрізняються. iPhone 8, в свою чергу, отримає абсолютно новий дизайн. За розмірамивін трохи більший iPhone 7 і 7s, а екран займає практично всю фронтальну поверхню.

iPhone 8 буде представлено на щорічній презентації Apple восени. Є інформація про те, що пристрій позбудеться кнопки Home зі сканером відбитків пальців, замість якого з'явиться сканер обличчя.